Cambuur wint van promotieconcurrent Dordrecht en klimt naar derde plaats

Cambuur is door een 1-0 overwinning op directe concurrent FC Dordrecht gestegen naar de derde plek van de eerste divisie. De Dordtenaren zijn de grote verliezer van de avond, want ook Excelsior won en wipt op de ranglijst over Dordrecht heen.

Cambuur komt door de zege op 55 punten uit 30 wedstrijden. Dat is evenveel als ADO Den Haag, de nummer twee op de ranglijst. ADO heeft alleen een wedstrijd minder gespeeld.