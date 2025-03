Toestand paus 'niet meer zorgwekkend', blijft nog wel in ziekenhuis

Paus Franciscus reageert goed op zijn behandeling in het ziekenhuis. Volgens zijn artsen is zijn gezondheidstoestand niet meer zorgwekkend, meldt het Vaticaan.

De 88-jarige kerkleider ligt sinds 14 februari in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij werd opgenomen met ademhalingsproblemen als gevolg van een dubbele longontsteking.

Hoe lang de paus in het ziekenhuis moet blijven is nog niet bekend. Artsen verwachten dat de behandeling nog een aantal dagen moet worden voortgezet.

De afgelopen weken was de situatie van de paus erg veranderlijk. Zo werd meerdere keren gemeld dat het iets beter met hem ging, maar hij heeft ook meerdere keren een terugval gehad met acute ademhalingsproblemen.

Gevoelig voor longinfecties

De laatste dagen is zijn toestand stabiel. Franciscus krijgt zuurstof toegediend en ondergaat ademhalingstherapie om zijn ademhaling te verbeteren.

Een aantal dagen geleden was de paus te horen in een audioboodschap die hij in het ziekenhuis had opgenomen: