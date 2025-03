Frenna en Froukje grote winnaars bij muziekprijs Edisons

Froukje wint met haar album Noodzakelijk Verdriet de Edison voor Best Album. "Een jonge geest met een oude ziel", schrijft de jury in het rapport. Eerder sleepte zij al twee Edisons in de wacht met haar albums Licht en Donker en Uitzinnig.

Ze kan de prijs zelf niet in ontvangst nemen, maar kijkt mee via een videoverbinding. Roxy Dekker wint haar tweede Edison, in de categorie Pop. Vorig jaar won ze de prijs voor Nieuwkomer. Nu wint rapper Elmer in die categorie.

Hiphop

Rapper Fresku wint zijn eerste Edison in de categorie Hiphop met zijn album Leren Leven. "Dit album weet op een heel eigen manier een wereld te schetsen waar de vervreemding bijna vertrouwd voelt", aldus de Edisonjury. Fresku laat volgens hen al jaren zien dat zijn creativiteit geen grenzen kent.

Als hij de award in ontvangst neemt op het podium is hij even sprakeloos. "Ik heb hem gewoon", komt er na een paar seconden uit. Hij zegt "ontzettend veel tijd en liefde" in het album te hebben gestoken.

De Jeugd van Tegenwoordig mag de Edison Pop Oeuvreprijs 2025 in ontvangst nemen. De groep kreeg de prijs vrijdag al uitgereikt in het tv-programma Beau, maar is vanavond ook aanwezig. "Ik heb niets voorbereid, want het was echt een verrassing", grapt JvT-lid Pepijn op het podium. "Mensen vragen de afgelopen tijd vaak: hoe blijven jullie al twintig jaar relevant? Ik heb geen idee. Yet here we are."