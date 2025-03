Utrecht brengt bommen uit Tweede Wereldoorlog in kaart

De gemeente Utrecht heeft in kaart gebracht waar mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond liggen. Dat moet werkzaamheden in de grond en het water veiliger maken.

Tot nu toe moest voor elk project met werkzaamheden in de grond of het water een onderzoek naar explosieven worden uitgevoerd. Dat is door de nieuwe "bommenkaart" niet meer nodig, en dat bespaart volgens de gemeente Utrecht tijd en kosten.