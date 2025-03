Van de Zandschulp geeft prachtzege op Djokovic geen vervolg op Indian Wells

Maar het bleek mentaal wel goed te zitten bij Van de Zandschulp. Hij bleef kalm, beet zich vast in de game en knokte zich uiteindelijk naar een 3-2 voorsprong.

Toch kon de nummer 85 van de wereld niet voorkomen dat Cerundolo hem alsnog brak. Na een aantal lange rally's leek Van de Zanschulp het steeds zwaarder te krijgen. Op 4-4 volgden weer twee breekkansen voor de Argentijn en de eerste werd meteen benut.

In de laatste game maakte de Nederlandse tennisser weer net teveel fouten en daardoor plaatste Cerundolo zich bij zijn tweede matchpoint voor de achtste finales.

Griekspoor dinsdag in achtste finales

Nu Van de Zandschulp is uitgeschakeld komt alleen Tallon Griekspoor nog in actie op het hardcourttoernooi in Californië. Hij speelt dinsdag in de achtste finales.

Dan neemt hij het, na de verrassende zege op Alexander Zverev en de goede overwinning op Giovanni Mpetshi Perricard, op tegen de Japanner Yosuke Watanuki.