Goed nieuws Slot en Oranje: Gakpo terug bij Liverpool voor kraker tegen PSG

Cody Gakpo is voldoende hersteld van zijn enkelblessure om weer mee te doen als Liverpool dinsdag Paris Saint-Germain op bezoek krijgt in de Champions League. De Engelsen moeten een 1-0 voorsprong verdedigen voor een plek in de kwartfinales.

Gakpo miste de laatste twee wedstrijden bij zijn club. Zijn terugkeer is ook goed nieuws voor bondcoach Ronald Koeman, die Gakpo opnam in zijn voorselectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Spanje van volgende week.

Eerste prijs

Slot zei over de wedstrijd tegen de Franse grootmacht dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan, ook al is een gelijkspel voldoende. De Nederlandse coach beseft zich dat zijn ploeg niet mocht mopperen met het resultaat in de eerste wedstrijd. "Wij halen vertrouwen uit het resultaat in de eerste wedstrijd, zij uit het vertoonde spel."

Slot kan met Liverpool later deze week zijn eerste prijs winnen. Zondag spelen de Reds de finale van de League Cup tegen Newcastle United.