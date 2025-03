Terugtrekken of doorvechten? Oekraïne staat voor zware keuzes in Koersk

Het Russische leger gooit alles in de strijd om Oekraïne te verslaan in de Russische grensregio Koersk. Gesterkt door het wegvallen van de Amerikaanse militaire inlichtingen voor Kyiv is Rusland in een week tijd relatief ver opgerukt. De Russische strijdkrachten proberen de Oekraïense militairen te omsingelen.

Omdat de strijd nog volop gaande is, ontbreekt het overzicht. De Oekraïense commandant der strijdkrachten stelt dat de situatie in Koersk onder controle is.

De Amerikaanse denktank ISW schrijft echter in zijn dagelijkse update over de oorlog dat "Russische strijdkrachten het noordelijke deel van de Oekraïense operatie in Koersk laten instorten".

'Te vroeg voor conclusies'

'Instorten' is volgens defensie-expert Peter Wijninga te sterk uitgedrukt. "Als je je als leger ordentelijk terugtrekt omdat het front snel verschuift, wil dat nog niet zeggen dat de frontlinie instort." De situatie lijkt zorgelijk voor Oekraïne, maar het is volgens Wijninga nog te vroeg voor harde conclusies.

Wel duidelijk is dat Rusland in minder dan een week bijna de helft van het bezette gebied is binnengetrokken. Dat heeft de NOS vastgesteld aan de hand van video's op sociale media. In de kaart hieronder zie je vier plaatsnamen van nederzettingen waar Russische militairen bijvoorbeeld vlaggen hebben gehesen. De strijd om Soedzja, een belangrijke uitvalsbasis voor Oekraïne, is nog gaande.