Op naar de 50.000: deze omroepen hopen toegelaten te worden tot het bestel

Nederland omroepland: de NPO heeft er nu in totaal elf. Toch is het aanbod nog niet volledig, vinden initiatiefnemers van nieuwe omroepen. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd in het huidige media-aanbod en richten daarom een eigen omroep op. Twee kanshebbers zijn Ongehoord Nederland, van onder meer journalist Arnold Karskens, en Omroep Zwart, waarvan rapper en activist Akwasi één van de initiatiefnemers is. Leidt het tot versnippering om meer nieuwe omroepen toe te laten? Mediaonderzoeker Piet Bakker vindt van niet: "Wat zij doen is de kern van het publieke bestel in Nederland. Als je je ongehoord voelt, dan kun je proberen mee te doen." Ongehoord Nederland kondigde eind vorig jaar al aan de benodigde 50.000 leden te hebben bereikt, maar inmiddels hebben ze er weer 8.000 nodig volgens Karskens. Omroep Zwart meldde woensdag genoeg leden te hebben verworven.

Procedure Voor het einde van het jaar moeten nieuwe aspirant-omroepen minstens 50.000 leden hebben die minimaal 5,72 euro lidmaatschapsgeld betalen. De nieuwe omroepen moeten ook kunnen aantonen dat ze iets toevoegen aan het huidige aanbod. Uiteindelijk is het aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om daar een beslissing over te nemen, op advies van het Commissariaat van de Media. Die beslissing valt voor 1 augustus 2021. Als ze worden toegelaten krijgen ze een uitzendlicentie voor de periode 2022-2026. De drie bestaande aspirant-omroepen Human, Powned en WNL moeten ook voor eind 2020 150.000 leden hebben en zich vervolgens aansluiten bij één van de zes bestaande volwaardig erkende ledenomroepen.

Of ze de 50.000 gaan halen, kan Arnold Karskens niet zeggen, maar: "Wij vinden dat we een verplichting naar het Nederlandse volk hebben om dat aantal te halen." Volgens Karskens is Ongehoord Nederland "een patriottische omroep". Omroep Zwart wil dat de NPO "een adequate afspiegeling is van de maatschappij: "We spreken mensen met een beperking aan, maar ook mensen van de LGBTQ+-gemeenschap en mensen met een Joods-Israëlische komaf, tot aan Nicaragua. We zijn er voor mensen die een stem willen." Karskens zegt met zijn omroep een kritisch geluid te laten horen over de Europese Unie en massa-immigratie: "En we zijn voor het behoud van de Nederlandse cultuur, dus voor Zwarte Piet." De initiatiefnemers van Ongehoord Nederland en Omroep Zwart vertellen wat zij willen toevoegen aan het huidige media-aanbod:

Ongehoord Nederland plaatst al video's op sociale media-kanalen zoals Youtube. Het maakt onder meer een Zwarte Pietenjournaal. Dat brengt ook problemen mee, zegt Karskens, die volgens hem de noodzaak aantonen van Ongehoord Nederland als nieuwe omroep: "Door de censuurmaatregelen van Facebook en Youtube zijn de marges op het vrije internet steeds smaller geworden." Facebook besloot afbeeldingen van Zwarte Piet helemaal te bannen, bij Youtube kunnen videomakers geen advertentiegeld meer verdienen met video's van Zwarte Piet. Omroep Zwart wilt laten zien dat er "voor en achter de schermen een gemêleerde groep mensen aan programma's werkt", aldus medeoprichter Gianni Grot.

Quote Wij belichten het nieuws van een andere kant, met onze poten in de modder. Arnold Karskens