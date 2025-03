Toch geen lobbyregister: ambtenaren zien niets in extra transparantieregels

De uitdrukkelijke wens van de Kamer in 2022 was dat transparantieregels niet alleen voor bewindspersonen, maar ook voor hoge ambtenaren zouden gelden. Zij hebben geregeld contact met bedrijven en organisaties. Zo stemden topambtenaren en oliebedrijf Shell hun communicatie over het voortzetten van de gaswinning in Groningen nauwgezet met elkaar af.

'Goed verhaal hebben'

Uit stukken die Nieuwsuur inzag, blijkt dat ambtenaren na de oproep van Dassen en Omtzigt adviseren dat de "energie" moet gaan naar bewindspersonen, niet naar ambtenaren. Ze realiseren zich dat ze daarmee tegen de wens van de Kamer ingaan. "Moeten we wel goed verhaal voor hebben", staat in een mailverslag.

Ook vragen ambtenaren zich af of de Kamer genoegen zal nemen met een een afgezwakt pakket maatregelen. Dat is opvallend, omdat het ministerie de opdracht voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen dan nog moet geven.

Als onderzoekers van de Universiteit Leiden die onderzoeksopdracht krijgen, worden op het ministerie opnieuw vraagtekens geplaatst bij het nut van een lobbyregister. Biedt dat geen "schijnzekerheid?" "Veel" contacten van ministers en ambtenaren lopen "niet via formele kanalen", het zijn juist informele contacten als borrels waar "zaken worden gedaan", staat in de documenten.

En: is het kabinet "niet al een eind op dreef" met de regel dat ministers tot twee jaar na hun vertrek niet mogen lobbyen bij de eigen voormalig ministeries, plus de openbaarmaking van agenda's van bewindspersonen?

Politieke wil

Uit onderzoek van de Open State Foundation in 2021 bleek dat de openbare agenda's van bewindspersonen niet goed werden bijgehouden. Afspraken waar een minister wel over twitterde, ontbraken. En bij de afspraken die bewindspersonen wél noteerden, stond slechts in één van de acht gevallen zowel de gesprekspartner als het gespreksonderwerp vermeld.

Als de Leidse onderzoekers hun onderzoeksbevindingen in 2024 aanbieden, erkennen ambtenaren in mailwisselingen dat het succes van de lobbyparagrafen en verbeterde openbare agenda's "staat of valt met de politieke wil van bewindspersonen. Tot nu toe is dat onvoldoende gelukt."

"Uit de stukken blijkt duidelijk dat er zowel op het ministerie als bij bewindspersonen vanaf het begin weinig mensen waren die trek hadden in een lobbyregister", zegt Serv Wiemers van Open State Foundation. "Vreemd, want genoeg landen om ons heen hebben zo'n verplicht register", zegt Wiemers. "In Nederland heeft de gemeente Rotterdam onlangs zo'n register ingevoerd."