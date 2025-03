Hoe Feyenoord moet stunten tegen Inter? Niet de media volgen, zegt Van Persie

Feyenoord-trainer Robin van Persie weet echt wel dat zijn ploeg voor een zware opgave staat in de Champions League. Na een 2-0 nederlaag tegen Internazionale in De Kuip, volgt dinsdagavond de return in Milaan.

"Maar het mooie van sport is dat er altijd hoop is, ook al denken veel mensen dat de kans heel klein is", stelt Van Persie op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. "We gaan er gewoon voor."

Niet de media volgen

Van Persie is erg duidelijk: Feyenoord legt zich zeker nog niet neer bij uitschakeling in de Champions League. Maar hoe motiveer je je spelers voor zo'n lastig duel tegen een Europese topploeg?

"Een goed begin is: niet de media volgen", zegt Van Persie. "Er wordt ons ook wel iets aangepraat, heb ik het gevoel. De wedstrijd is nu op de helft, zo moet je dat zien, maar in de media lijkt het alsof we hem al verloren hebben. Dat is gewoon niet zo."

"Staan we voor een uitdaging? Jazeker. Ik ga hier echt niet beweren dat we zomaar van Inter gaan winnen. Maar ons uitgangspunt is dat we er echt voor gaan en geloven dat we kunnen stunten."