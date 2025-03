Kind met meer dan twee ouders blijft voor de wet voorlopig onmogelijk

Het kabinet gaat geen wettelijke regeling maken voor meeroudergezinnen. Uit onderzoek blijkt dat het in het belang van het kind kan zijn om ook voor de wet meer dan twee ouders te hebben, maar staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) vindt zo'n regeling te duur en te ingewikkeld om uit te voeren, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De bewindsman schat in dat invoering van een regeling voor meerouderschap en meerpersoonsgezag over kinderen incidenteel 11 tot 50 miljoen euro kost, en daarnaast structureel vijf tot zes miljoen per jaar. Dat komt vooral doordat meer mensen gebruik zullen gaan maken van verlofregelingen.

"Het kabinet heeft binnen de rijksbegroting daarvoor vooralsnog geen middelen gereserveerd", schrijft Struycken. Hij "moet scherpe keuzes maken". Volgens hem speelt ook mee is dat de overheidsinstanties die de regeling moeten invoeren en uitvoeren nu al overbelast zijn. "Om deze redenen ga ik nu niet over tot het voorbereiden van een wettelijke regeling."

Vanaf de geboorte meer dan twee ouders

De wens om wettelijk te regelen dat een kind meer dan twee ouders kan hebben, leeft vooral bij gezinnen waarin een kind al vanaf de geboorte drie of meer ouders heeft. Dat zijn vooral 'regenbooggezinnen', bijvoorbeeld een lesbisch stel dat een kind opvoedt samen met een homopaar.

Experts menen dat een wettelijke regeling kinderen en opvoeders rechtszekerheid en rechtsgelijkheid kan geven, wat bijvoorbeeld bij medische behandelingen en erfenissen van belang kan zijn. De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) stelt dat de huidige juridische situatie niet overeenkomt met het dagelijks leven van ouders en kinderen. Dat kan leiden tot "juridische en sociaal-emotionele belemmeringen".

In het verleden is ook al geprobeerd een wettelijke regeling op te tuigen, maar toenmalig minister Dekker voor Rechtsbescherming besloot daar in 2019 mee te stoppen. Hij noemde de kwestie toen "heel gevoelig" en "heel ingewikkeld".

Onbegrijpelijk

COC Nederland en belangenorganisatie Meer dan Gewenst noemen het besluit van Struycken onbegrijpelijk. "Het kabinet laat kinderen en ouders in meeroudergezinnen hiermee keihard vallen", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Aanstaande woensdag overlegt de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het familierecht. De organisaties roepen partijen op om dan protest aan te tekenen tegen het kabinetsbesluit.