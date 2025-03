Roxy Dekker domineert op Spotify: 'Zelfspot en ijzersterke sound maken haar uniek'

Roxy Dekker stond gisteren met acht nummers in de dagelijkse top 10 van streamingdienst Spotify in Nederland en ook vandaag blijft zij scoren met nummers van haar vorige week verschenen debuutalbum Mama I Made It. De 20-jarige zangeres weet haar doelgroep aan zich te binden met herkenbare teksten, maar dat is slechts één verklaring van haar enorme succes, zeggen radio-dj's.

Dekker werd populair op TikTok met grappige filmpjes en covers van bekende nummers. Nadat ze in 2023 haar eerste single Anne-Fleur vakantie had uitgebracht, waarin ze spottend de vakantie van een 'kakker' beschrijft, ging het hard. Haar volgende single Satisfyer werd veelvuldig op de radio gedraaid en meegezongen in cafés en discotheken. Inmiddels zijn haar nummers miljoenen keren gestreamd. Begin dit jaar won ze de Popprijs.

"Ik denk dat mensen die haar voor het eerst hoorden dachten: 'Dit is wel leuk, eens iets anders, maar gaat dat standhouden bij de volgende liedjes?'" zegt 3FM-dj van AVROTROS Yoeri Leeflang. Maar er bleek duidelijke vraag naar wat hij "onbezorgde feestmuziek, met humoristische teksten" noemt.

Hij noemt Dekker uniek in Nederland. "Als je kijkt naar de rest van de Nederlandse popmuziek dan zie je bijvoorbeeld artiesten die goed zijn in het schrijven van prachtige teksten, woordkunstenaars. Zij houdt zich vast aan dingen die misschien minder impact hebben, maar juist om plezier draaien", zegt Leeflang.

Doelgroep

"Ik denk dat het gewoon helemaal aansluit bij haar doelgroep", zegt ook Qmusic-radio-dj Jorien Renkema. "Dekker is zelf 20. Zij maakt de muziek die haar leeftijdsgenoten leuk vinden. En die liedjes zijn allemaal heel catchy. Supergoed geproduceerd en de teksten zijn grappig."

Een voorbeeld hiervan is Satisfyer, stelt Leeflang, waarin ze haar date vergelijkt met een populair seksspeeltje. "Dat begint met een piano en heeft simpele, maar heel aanstekelijke akkoorden die overgaan in uptempo."

Bekijk de clip van het nummer hier: