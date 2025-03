Atlete Peeters over diskwalificatie-achtbaan: 'Voelde me schuldig, moest even huilen'

Cathelijn Peeters heeft een korte en "niet zo beste" nacht achter de rug. Kort leek het erop dat de gouden medaille voor de Nederlandse estafettevrouwen op EK-indoor in Apeldoorn zou worden afgenomen, omdat Peeters een Britse opponente zou hebben gehinderd.

Gelukkig voor Peeters werd het protest van Nederland tegen de diskwalificatie gehonoreerd, waardoor ze een dag later alsnog met de gouden medaille om haar nek staat.

Het feest werd snel minder leuk

"Van tevoren was ik al zenuwachtig, want we wilden graag goud halen voor eigen publiek", zegt Peeters een dag later. Haar ploeg met Femke Bol, Lieke Klaver en Nina Franke behoorde vooraf tot de gedoodverfde favoriet voor goud op de 4x400 meter estafette.

"En tijdens de race ging het goed, we wonnen best dik. Daarna hebben we feest gevierd, interviews gedaan.... En toen hoorden we dat er een protest liep. Toen werd het wat minder leuk."

Kort na de race bleek dat de Britse ploeg een protest had ingediend bij de jury, omdat Peeters hinderlijk voor Amber Anning langs zou zijn gelopen. De jury besloot daarop tot diskwalificatie van Nederland.