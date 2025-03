Aantal vrouwen in top bedrijven stagneert, maar meer bedrijven zetten zich in

Er zijn weer iets meer vrouwen aangenomen in de besturen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Het aantal vrouwen in de raden van commissarissen nam juist iets af. Dat blijkt uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad (SER) over 2023.

Sinds 2022 geldt voor Nederlands beursgenoteerde bedrijven een vrouwenquotum. Het doel is dat zowel het bestuur als de raad van commissarissen van deze bedrijven minstens voor een derde uit vrouwen bestaat. Sinds het ingaan van deze wet zijn de ondernemingen ook verplicht aan de SER door te geven hoeveel vrouwen er werken. Ook moeten ze een plan opstellen om hun toplaag diverser te maken.

In Nederland vallen bijna 5500 bedrijven onder deze wet. Hiervan hebben bijna 3500 zich gemeld bij de SER, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook hebben meer dan 600 bedrijven die niet onder de wet vallen zich uit zichzelf gemeld bij de SER. "De beweging is duidelijk positief en we krijgen nu steeds meer data waardoor een we steeds duidelijker beeld hebben", zegt SER-voorzitter Kim Putters.

Taaie kluif

Toch zijn er dus nog zo'n 2000 bedrijven die wettelijk wel verplicht zijn om te rapporteren aan de SER, maar het nog niet doen. Op dit moment kunnen bedrijven niet gestraft worden als zij dit niet doen.

Het gestelde doel is nog steeds ver weg: in 2023 was 15,3 procent een vrouwelijke bestuurder, tegen 14,7 procent een jaar eerder. Bij de raden van commissarissen was dat 25,7 procent (tegen 26,2 procent in 2022) "Elke cultuurverandering gaat stap voor stap. Volgens ons mag het ook sneller maar dit is nu wat het is", zegt Focco Vijselaar, algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het blijkt vooral een taaie kluif om meer vrouwen in de besturen te krijgen. "Het is gewoon te weinig", zegt Vijselaar. "Volkomen onnodig", vult Putters aan. " Er zijn bijna 4000 vrouwen in onze database van vrouwelijke talenten. Het excuus dat er geschikte vrouwen zijn gaat gewoon echt niet meer op."

Maar de SER benadrukt ook dat het goed is om te kijken naar de positieve ontwikkelingen. Zo staat Nederland op de derde plek op de Europese emancipatieranglijst. Ook denken veel meer bedrijven nu na over hoe ze meer vrouwen in de top krijgen.

Trump

Het is een schril contrast met de beweging die momenteel in de Verenigde Staten plaatsvindt. De regering van president Trump heeft een radicaal einde gemaakt aan het Amerikaanse diversiteitsbeleid. Meerdere grote bedrijven zoals Google en Meta hebben aangegeven te stoppen met hun diversiteitsbeleid.

SER-voorzitter Putters vindt dat vreemd. "Als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt moet je de pool van talenten zo groot mogelijk maken." Ook wijst hij erop dat uit onderzoek blijkt dat bedrijven die een divers personeelsbestand hebben veel betere resultaten boeken dan bedrijven die dat niet hebben.