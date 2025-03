Reconstructie: verdachte Tarwekamp-explosie vond dat zijn eer geschonden was

Op het moment dat zich op de Tarwekamp een ramp voltrok, zat Moshtag B. op veilige afstand in Londen. Hij was zijn ex-vriendin achterna gereisd, die een weekendje Londen had geboekt.

Moshtag B. deed alsof hij toevallig ook in Londen was voor werk en logeerde zelfs in hetzelfde hotel. In werkelijkheid wilde hij zichzelf een alibi verschaffen, vertelt hij later aan de politie.

In het hotel sloeg volgens hem de twijfel toe. Hij zegt dat hij Mourad B. heeft gebeld om de hele operatie af te blazen. "Hij zei 'laat ons ons werk maar doen' en hing op", aldus de hoofdverdachte.

Paniek

Toen de winkeleigenaresse bericht kreeg uit Nederland over wat er was gebeurd, ondersteunde B. zijn ontredderde ex-vriendin. Volgens de vrouw leek hij niet oprecht geschrokken.

Maar Moshtag B. zegt dat hij volledig in paniek was. "In mijn hoofd was het een tornado. Het hoorde zo niet te gaan." Nadat hij zijn ex op het vliegtuig naar Nederland had gezet, vluchtte hij naar Dubai, om daarna toch weer snel terug te keren naar Nederland.

Na de explosie in Den Haag pakten Mourad B. en Ilias B. de trein terug naar Roosendaal. Adil A. was er ook dit keer niet bij; hij zat in de kroeg. Aan de politie legt hij uit waarom hij afhaakte: "Te veel risico, te veel werk, te weinig geld, te gevaarlijk in een woonwijk."

Bij daglicht was te zien hoe groot de schade was: