Ajax-doelman Matheus alsnog speelgerechtigd voor return tegen Eintracht Frankfurt

Ajax-keeper Matheus kan donderdag alsnog meespelen in de returnwedstrijd van de Amsterdamse club tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. De UEFA heeft een verzoek daartoe ingewilligd.

Eigenlijk was Matheus niet ingeschreven voor de Europa League. Dat was op zich geen probleem totdat eerste doelman Remko Pasveer geblesseerd raakte in de heenwedstrijd, afgelopen donderdag. Toen verdedigde Jay Gorter het doel in de rest van de wedstrijd, die uiteindelijk met 1-2 verloren ging.

Verzoek bij de UEFA

Ajax wilde daarna wel graag dat tweede doelman Matheus speelgerechtigd zou zijn voor de return en diende daarvoor een verzoek in bij de UEFA, zo vertelde trainer Francesco Farioli zondag na de winst van Ajax bij PEC Zwolle.

De club beriep zich op een regel dat clubs alsnog een doelman mogen inschrijven als een keeper op de A-lijst geblesseerd is.

De wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt is donderdagavond om 18.45 uur.