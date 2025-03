Vulkaan Fuego barst uit in Guatemala, honderden mensen geëvacueerd

In Guatemala zijn bijna duizend mensen geëvacueerd vanwege een vulkaanuitbarsting. De Volcán de Fuego spuwt sinds zondag lava, as en stenen uit.

De meeste evacués maken deel uit van gezinnen die wonen in het naast de vulkaan gelegen dorp El Porvenir, melden de autoriteiten. Ze zijn op verschillende opvangplekken in de buurt ondergebracht.

De Acatenango-vulkaan, die naast de Fuego ligt, wordt dagelijks door veel toeristen beklommen. Volgens verschillende berichten zijn afgelopen nacht, toen de uitbarsting begon, ook groepen toeristen geëvacueerd van die vulkaan.

Volgens een bericht van het natuurpark waar de vulkaan in ligt, kunnende aswolken zich tot een hoogte van zes kilometer verspreiden en tot veertig kilometer verderop neerdalen in omliggende gebieden. De autoriteiten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het beklimmen of benaderen van de Fuego is voorlopig streng verboden.