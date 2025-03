Merlier ook in tweede etappe van Parijs-Nice de rapste van allemaal

De tweede etappe van Parijs-Nice, een rit over 184 kilometer van Montesson naar Bellegarde, is met overmacht gewonnen door Tim Merlier. De Belg van Soudal-QuickStep, die zondag ook al de openingsrit op zijn naam schreef, verwees in de massasprint de Fransen Emilien Jeannière en Hugo Page naar de tweede en derde plaats.

De tweede etappe, vorig jaar op een ander parcours nog een prooi voor Arvid de Kleijn die nu met een sleutelbeenbreuk minstens drie maanden uit roulatie is, bood tot de finale weinig spektakel. De twee klimmetjes van de derde categorie in de eerste 60 kilometer konden de sprinters in het peloton niet verontrusten.