IMF positief over Surinaamse economie, steunpakket komt ten einde

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is positief over de ontwikkeling van de Surinaamse economie. Om de zwakke Surinaamse economie erbovenop te helpen, krijgt het land al sinds 2021 leningen van het IMF. Het land moet daarbij wel laten zien veranderingen door te voeren die de economie ten goede komen.

Volgens het IMF zijn de meeste doelstellingen van dit leningenprogramma behaald. "De economie groeit, de inflatie loopt terug, de staatsschuld daalt, de zelfstandigheid van de centrale bank is versterkt en het vertrouwen van investeerders komt terug", aldus het IMF.

521 miljoen aan leningen

Het IMF wil nu een laatste tranche van 56,6 miljoen euro aan Suriname uitlenen en daarmee komt het leningenprogramma ten einde. In totaal heeft Suriname dan 521 miljoen euro aan leningen gekregen van het IMF.

"Het vooruitzicht voor Suriname is verbeterd", aldus het IMF. "Mede door de geplande start van olieproductie voor de kust in 2028." Het fonds heeft ook nog kritiekpunten. Zo werd een bezuinigingseis vorig jaar niet gehaald, onder meer doordat het land naar de zin van het IMF te veel subsidie op elektriciteit betaalde. Er zijn volgens het IMF nog hervormingen nodig om de efficiëntie en transparantie van de energiesector te verbeteren.

Ook moeten sociale steunmaatregelen verbeteren, zodat die ook degenen bereiken die het nodig hebben. Volgens het IMF gaat het dan vooral om mensen in het binnenland van Suriname.

In 2020 kwam na verkiezingen president Santokhi aan de macht. Zijn voorganger Bouterse liet een staatsschuld achter van zo'n 3,5 miljard euro en de economie stond er slecht voor. Santokhi klopte aan bij het IMF voor hulp om de economie weer op de rails te krijgen. In 2021 bereikte het land een akkoord met het IMF over leningen in ruil voor hervormingen.