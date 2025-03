UWV opnieuw in de fout: 'kleine groep' arbeidsongeschikten de dupe

Er is opnieuw een fout aan het licht gekomen bij uitkeringsinstantie UWV. Een groep arbeidsongeschikte mensen heeft hierdoor mogelijk een te lage of geen uitkering gekregen. Hoeveel mensen zijn gedupeerd en wat de precieze gevolgen zijn, weet het UWV nog niet, maar het zou om een kleine groep gaan.

De fouten deden zich voor bij de zogeheten indexcijfers. Daar zijn afwijkingen ontstaan van slechts enkele tienden van een procent. Maar de gevolgen kunnen groot zijn doordat mensen daardoor ten onrechte net onder de grens van 35 of 80 procent arbeidsongeschiktheid kunnen vallen.

Die grenzen zijn belangrijk: mensen die onder 35 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen geen uitkering. En vanaf 80 procent krijgt men een volledige uitkering. Nu zijn mensen dus in een verkeerde arbeidsongeschiktheidsklasse terechtgekomen of onterecht als niet volledig arbeidsongeschikt beoordeeld, aldus het UWV.

Computerfout

Sinds november 2023 zijn deze kleine verschillen ontstaan bij de indexcijfers die worden gebruikt om het zogeheten 'maatmanloon' te berekenen. Dit is het loon dat iemand zou verdienen als diegene niet ziek was geworden. Dit loon wordt berekend aan de hand van CBS-indexcijfers. Eens in de tien jaar worden nieuwe indexcijfers gepubliceerd, zo ook in november 2023.

Door een computerfout bij het UWV lukte het echter niet om de nieuwe cijfers over te nemen en ging de instantie over op een tijdelijke werkwijze. Hierbij werd in sommige gevallen het verkeerde indexatiecijfer gebruikt waardoor het maatmanloon te laag kon uitvallen. Halverwege deze maand volgt een computerupdate waardoor de instantie weer met de juiste icijfers aan de slag kan.

De gevolgen kunnen gelden voor alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, behalve de Wajong.

Onzekerheid

Minister Van Hijum wil snel duidelijkheid verschaffen over de kwestie, schrijft hij in een Kamerbrief. "Dit bericht leidt opnieuw tot onzekerheid bij mensen. Dat betreur ik."

Vorig jaar kwamen er ook al fouten aan het licht bij het UWV. Een daarvan ging toen ook over de indexeringscijfers. Toen ging het om de cijfers die gebruikt werden om de hoogte van uitkeringen te berekenen, licht een woordvoerder toe. Nu gaat het om een indexatiefout bij het vaststellen van wie een uitkering krijgt.

In september vorig jaar werd verder bekend dat er fouten waren gemaakt bij het vaststellen van daglonen bij de WIA-uitkering. Daarvan werden naar schatting tienduizenden mensen de dupe.

Een woordvoerder van het UWV noemt het pijnlijk dat de instantie veel fouten maakt. "UWV staat enorm onder druk. Veel mensen wachten op een sociaal-medische beoordeling, de ICT-systemen ondersteunen het voorkomen van fouten niet genoeg en er is een grote doorloop van personeel. Daarnaast is de wetgeving gewoon heel complex."

Het UWV heeft al een onderzoek lopen naar het maatmanloon en neemt deze fout daarin mee. De instantie verwacht medio volgende maand de resultaten hiervan.