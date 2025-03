Israël stopt stroom naar Gaza, humanitaire situatie stort verder in

Israël sluit de volledige elektriciteitsvoorziening van Gaza af, maakte energieminister Cohen gisteren bekend. Een grote ontziltingsinstallatie die drinkwater produceert, komt daarmee in gevaar. Het was de laatste installatie in Gaza die nog Israëlische stroom gebruikte.

"Het is zo moeilijk. Er is geen water en geen elektriciteit. We moeten water in emmers een lange weg naar huis dragen", zegt Laila Okasha. Ze woont in Jabalia, een door Israël vernietigde plaats in het noorden van Gaza.

Met haar man en kleinkinderen keerde ze terug na het ingaan van de wapenstilstand. Haar huis is deels verwoest. Een muur van de woonkamer is ingestort. Voor het raam in de keuken heeft de familie plastic zijl gehangen om de koude wind buiten te houden.

Iets zuidelijker, in Gaza-Stad, is het leven van Palestijnen niet veel makkelijker. "We zijn bang. De markten zijn weer dicht zoals eerst, er is weinig eten en er vliegen opnieuw constant vliegtuigen over ons heen", vertelt de 22-jarige Neama Ayyoub via WhatsApp aan de NOS.

Situatie verslechtert snel

Israël sloot vorige week de toevoer van voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen naar Gaza compleet af. Sindsdien verslechtert de situatie in rap tempo.

"We hebben geen vers eten meer, alleen blikjes", vertelt Ayyoub. "Het is ramadan, dus we vasten overdag en 's avonds hebben we geen eten voor een degelijke iftar. Maar dat maakt ons niet uit, we kunnen alles aan zolang de bommen en alle dood en verderf niet terugkeren."

Voorlopig heeft Ayyoub nog drinkwater, in tegenstelling tot Okasha, maar dat kan binnenkort anders zijn wanneer de ontziltingsinstallatie in Deir-al-Balah niet meer draait door Israëls stroomblokkade.

Volgens Gisha, een Israëlische organisatie die zich inzet voor de bewegingsvrijheid van Palestijnen, blijft de ontziltinginstallatie in eerste instantie draaien op generatoren. Door de blokkade is het onzeker hoe lang dat mogelijk blijft. De brandstof waarop de generatoren draaien, wordt steeds duurder en moeilijker verkrijgbaar.