Gratis stadsvervoer voor kinderen in Den Haag vandaag ingegaan

Kinderen in Den Haag kunnen met ingang van vandaag gratis door de stad reizen met de tram en bus. Daarvoor kunnen ouders een speciale chipkaart aanvragen. Het gaat om een proef die is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.

"We hopen dat kinderen en hun ouders het openbaar vervoer als een aantrekkelijk en toegankelijk alternatief gaan zien", zegt wethouder Arjen Kapteijns (Verkeer) tegen Omroep West.

Ouders kunnen via de website van de gemeente een speciale pas aanvragen voor hun kind. Het doel van de gemeente is dat tijdens deze pilot voor 30 procent van de Haage kinderen zo'n chipkaart wordt aangevraagd.

Ooievaarspas

De pilot 'Kids voor niks' loopt tot eind 2026. "Als het succesvol is, kijken we of we het gratis vervoer voor kinderen kunnen verlengen", aldus Kapteijns. De gemeente analyseert het succes aan de hand van anonieme reisgegevens en het afnemen van enquêtes bij deelnemers.

De proef had eigenlijk vorige zomer moeten beginnen, maar de voorbereidingen hadden wat voeten in de aarde. Zo kostte het bouwen van een digitale omgeving waarin de aanvraag kon worden voldaan meer tijd dan gepland. Het duurde bovendien langer dan verwacht om de speciale chipkaarten te maken.

Volgens de gemeente is de noodzaak voor betaalbaar vervoer vooral groot in wijken met veel Ooievaarspashouders. Dat is een pas voor inwoners van Den Haag met een laag inkomen waarmee ze gratis of met korting activiteiten kunnen ondernemen, zoals sporten of naar een concert gaan.

Andere proeven

Ook op andere plekken in Nederland kunnen kinderen gratis reizen. Zo kunnen Amsterdamse kinderen met de basisschoolleeftijd tussen 09.00 uur en 21.00 uur voor niets gebruikmaken van het openbaar vervoer in de stad. In Utrecht en Rotterdam lopen soortgelijke proeven.