Ganna veruit de snelste in openingstijdrit Tirreno-Adriatico

De eerste leiderstrui in de 60ste editie van de Tirreno-Adriatico is in handen gekomen van Filippo Ganna. De 28-jarige Italiaan van Ineos had veruit de minste tijd nodig voor de eerste klus, een tijdrit over 11,5 kilometer met start en finish in Lido di Camaiore.

Op het vlakke parcours langs de Tyrreense Zee, met na vijf kilometer een keerpunt, was Ganna 23 seconden sneller dan Juan Ayuso, de Spanjaard die hem een jaar geleden op één seconde aftroefde. Het was voor Ganna, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden (2020 en 2021), zijn vierde (tijdrit)zege in de Tirreno.

Twee seconden achterstand

Ganna keek bij het keerpunt nog tegen een achterstand van twee seconden aan, maar op de terugweg bleek hij met tegenwind meer in zijn mars te hebben dan Ayuso.

Met een gemiddelde van 56,2 kilometer per uur boekte specialist Ganna, die ook in 2022 en 2023 de openingstijdrit in Lido di Camaiore won, zijn eerste tijdritoverwinning sinds juni (Italiaans kampioenschap). Op de WK werd hij vorig jaar tweede achter Remco Evenepoel.

Maikel Zijlaard van Tudor was op 0.45 van Ganna de beste Nederlander op de zestiende plaats. Mathieu van der Poel, die zint op een dagzege later deze week, reed niet voluit en liet de 91ste tijd noteren.