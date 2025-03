Spanningen in Bosnië lopen op: 'Incident kan tot spiraal van geweld leiden'

"De vraag is waar dit ophoudt", zegt Luteijn. "De mensen in de regio zijn wel wat gewend op het gebied van politieke tegenstellingen en harde retoriek, maar veel is onduidelijk. Niemand zit te wachten op een nieuwe oorlog, ook Dodik niet, zegt hij. Maar als er een incident ontstaat in een licht ontvlambare situatie als deze kan dat leiden tot een spiraal van geweld."

"Als het in deze regio ruig wordt, dan gaat het snel", zegt ook Beharic. "Een post-conflict-situatie is altijd precair." Toch gaat hij er niet van uit dat er een nieuwe grootschalige oorlog uitbreekt. "Dodik heeft niet de politieke en maatschappelijke steun om verder te escaleren. Vergeleken met de warlords van de jaren 90 heeft hij geen leger. Mensen zijn de retoriek zat, ze willen hun kinderen niet de loopgraven in sturen."

Daar is Luteijn het mee eens: "Dodik is aan de macht door een cliëntelistisch systeem. Zijn retoriek spreekt ideologisch aan, maar het is zeker niet een enorm populaire politicus. Bij verkiezingen zorgen zijn politieke vrienden in de media ervoor dat hij positief in het nieuws komt. Een baas van een fabriek of keten die in handen is van een politieke vriend kan zeggen: stem op Dodik als je je baan wilt behouden."

Toch moet Dodik niet worden onderschat, vindt Beharic. "Er kan zich een incident voordoen, bijvoorbeeld met Bosnische moslims die terugkeren naar de Republika Srpska. Dat zal dan niet meteen tot oorlog leiden maar alleen al het feit dat mensen wakker zullen liggen uit vrees voor Dodiks volgende stap, is ernstig genoeg."