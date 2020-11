Opnieuw dolfijn aangespoeld aan Zeeuwse kust

Voor de tweede keer in twee dagen tijd is aan de Zeeuwse kust een dolfijn aangespoeld, meldt Omroep Zeeland. Het dier werd gevonden op het strand bij Breskens.

Volgens SOS Dolfijn was het dier nog in leven toen het werd gevonden. Hulpverleners kwamen met een speciale transportkist ter plaatse en de KNRM werd gealarmeerd met het verzoek om de dolfijn met hun vaartuig naar zee te begeleiden. De inzet was tevergeefs en de dolfijn overleed ter plekke.

Gisteren werd ook al een dolfijn aangetroffen. Toen ging het om een jong mannetje op het strand van Zierikzee. SOS Dolfijn gaat ervan uit dat beide dieren bij een groep van twee tot drie dolfijnen horen die vrijdagmiddag door twee waarnemers werd gezien bij de Oosterscheldekering.

De oorzaak van het stranden van beide dieren zal worden onderzocht. Volgens SOS Dolfijn duidt het stranden van een walvisachtige vaak op een ziekte waarvoor langdurige medische hulp nodig is. De stichting is bezig met het opzetten van een specialistisch ziekenhuis voor bruinvissen en dolfijnen.