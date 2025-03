Podcast De Dag: hoe het nieuws De Speld lijkt in te halen

Kranten, nieuwsapps en nieuwssites staan elke dag vol met berichten die heftig zijn, die onzeker maken en die soms absurd klinken. Het gaat van oorlog tot noodpakketten en van nucleaire paraplu's tot uitspraken van president Trump die vraagtekens oproepen. Hoe maak je van al dat nieuws satire?

Podcast De Dag ging op bezoek bij de satirische website De Speld. Hoofdredacteur Jochem van den Berg vertelt dat deze crisistijd volop voer is voor satirici. Er is meer behoefte aan duiding en volgens Van den Berg troost satire ook in onzekere tijden.

Presentatie & montage: Marco Geijtenbeek

Redactie & verslaggeving: Anouk Kantelberg & Judith van de Hulsbeek

