Feyenoord moet man in vorm Paixão missen in return tegen Internazionale

Feyenoord moet het morgen zonder Igor Paixão doen tegen Internazionale in de achtste finales van de Champions League. De Braziliaanse smaakmaker is afgehaakt met een bovenbeenblessure, zo meldt de club uit Rotterdam.

Zijn afwezigheid is een fikse tegenvaller voor Feyenoord, dat op bezoek in Italië een 0-2 nederlaag moet wegpoetsen. De Rotterdammers speelden de thuiswedstrijd ook al met een gehavend team. Trainer Robin van Persie beschikte over slechts dertien spelers van het eerste elftal, vanwege geblesseerde, geschorste en niet-speelgerechtigde spelers.

De return is wat dat betreft niet anders. Naast Paixão, die zijn gehavende ploeg de afgelopen weken op sleeptouw nam, mist Feyenoord in het uitduel met de koploper van de Serie A Hwang In-beom en Antoni Milambo, zij zijn nog steeds geblesseerd. Ibrahim Osman is geschorst.

Daarentegen zijn Gernot Trauner en Facundo González wel weer beschikbaar, net als Givairo Read, die zijn schorsing heeft uitgezeten.