Verdachte brandstichting Arnhem is bekende overlastgever

De 57-jarige verdachte die is opgepakt voor brandstichting in het centrum van Arnhem, is al lange tijd bekend bij gemeente en politie en heeft meerdere keren voor ernstige overlast gezorgd. Dat bevestigen bronnen aan de NOS.

Zaterdag pakte de politie drie mannen van 57, 41 en 30 jaar op voor de brand. Een buurtbewoner die de arrestatie zag gebeuren, herkende twee van hen. Onder hen was de 57-jarige Koert H., eigenaar en bewoner van de woning waar de aanhouding plaatsvond. Hij is in de buurt een bekende overlastgever.

Op camerabeelden van de nacht van de brand is te zien hoe de drie mannen met veel lawaai aankomen bij de woning in de Looierstraat, die niet ver van de plek van de brand ligt. De NOS heeft de beelden gezien. De drie lijken onder invloed. Ze trappen tegen de deur en zijn luid aan het zingen. Een bewoner meldde het dir nacht bij de politie. Het bleek ongeveer een kwartier voor de melding van de brand te zijn geweest.

Geschreeuw en gescheld

De buurt heeft al langere tijd te kampen met ernstige overlast vanuit deze woning. Volgens een van de buurtbewoners met wie de NOS heeft gesproken kocht Koert H. de woning in 2023 na een scheiding. Al snel klonk er geregeld harde muziek en geschreeuw, buurtbewoners en ondernemers werden uitgescholden, er werd gepoept en geplast in het trappenhuis en ook liepen volgens de buurt voortdurend verslaafden in en uit.

De politie en de gemeente hadden H, in 2023 al in beeld en grepen al meerdere keren in. Nadat boetes geen verbetering hadden opgeleverd, werd hij in augustus 2023 voor tien dagen uit zijn huis gezet op last van de burgemeester. Een gemeentewoordvoerder meldde destijds aan Omroep Gelderland dat er in de woonkamer twaalf mensen op matrassen waren aangetroffen.

'Alles aan gedaan'

Daar bleef het niet bij. Bij H.'s terugkeer ging de overlast door. In 2024 kreeg hij opnieuw een ontzegging, dit keer voor meerdere maanden, en die periode werd later verlengd. Een andere buurtbewoner zegt dat de gemeente er heel actief mee bezig is geweest. "De gemeente heeft echt alles gedaan om de situatie te controleren, maar op een gegeven moment werd het een drugshol."

Toch kwam de man in januari van dit jaar terug. De 41- en 30-jarige mannen zijn geregeld bij de woning gezien.

Inmiddels is de woning afgesloten op last van de politie. Die gaat verder niet in op de zaak. Ook het Openbaar Ministerie zegt geen informatie te kunnen geven omdat het onderzoek nog loopt.