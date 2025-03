10/3 in Nieuwsuur: De situatie in Syrië • 'Macron, Merz en Starmer moeten nu opstaan' • Nederland krijgt geen lobbyregister • Shortlist Libris-prijs bekend

Opnieuw extreem geweld in Syrië

Toen in december het regime van dictator Assad ten einde kwam, was de vreugde groot bij veel Syriërs. Maar drie maanden later heeft het land opnieuw te maken met veel geweld. Troepen van de nieuwe regering gaan de strijd aan met Syriërs die loyaal zijn aan Assad. Zeker duizend mensen zijn al omgekomen, onder wie ook veel burgers.

De interne Syrische strijd is een ingewikkelde omdat het land veel verschillende bevolkingsgroepen en religieuze stromingen telt. Op dit moment zijn met name de alawieten slachtoffer. We spreken enkele Syriërs in Nederland die familie hebben in het land.