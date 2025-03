Caravan vol explosieven in Sydney was niet bedoeld voor aanslag

Australische media schrijven verder dat de criminelen hoopten dat de politie door de nepterreurdreiging minder tijd en geld zou steken in het bestrijden van de georganiseerde misdaad.

Rechercheurs kregen kort na het aantreffen van de caravan, op straat in een buitenwijk in Sdyeny, al het vermoeden dat ze om de tuin werden geleid. Zo was de caravan opzichtig langs de weg geparkeerd, waren de explosieven duidelijk te zien en was er geen ontsteking te vinden.

Dat de politie nu pas die vermoedens deelt, heeft te maken met "overvloedige voorzichtigheid", zo was de uitleg in een persconferentie. Er bleven namelijk tips binnenkomen over andere terreurcomplotten, waarvan inmiddels ook blijkt dat ze nep waren.

Rumoer in politiek

De vondst van de caravan was groot nieuws in Australië. Kort daarvoor was het land opgeschrikt door meerdere antisemitische incidenten, waarbij onder meer scholen, synagogen en huizen het doelwit waren.

Ook leidde de vermoedelijke verijdeling van de terreuraanslag tot rumoer in de nationale politiek. Zo werd premier Albanese stevig bevraagd in het Australische parlement over wanneer hij precies van de vondst en de link met een antisemitische terreuraanslag had gehoord.

Albanese zei hier vanwege het onderzoek niets over te kunnen zeggen en vond dat het nieuws rond de caravan werd misbruikt voor "politieke spelletjes". Oppositieleider Dutton beschuldigde hem vervolgens van het achterhouden van informatie die gaat over nationale veiligheid. De aanslag met de caravan had volgens hem de grootste aanslag ooit in het land kunnen zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Burke zei vandaag dat Dutton "behoorlijke grote excuses" is verschuldigd aan het Australische volk vanwege het doen van tal van beweringen die nu onjuist blijken. "Als je je bemoeit met nationale veiligheid, is op de hoogte zijn van feiten zo'n beetje het eerste wat je doet als je mensen veilig wil houden."