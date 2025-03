Topsprinter De Kleijn drie maanden uitgeschakeld met gecompliceerde sleutelbeenbreuk

Arvid de Kleijn is minimaal drie maanden uitgeschakeld. De Nederlandse topsprinter, die vorig jaar een rit won in Parijs-Nice, kwam twee weken geleden in de UAE Tour ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het geen 'klassieke' sleutelbeenbreuk is. "Hij is in drie stukken gebroken met splinters", meldde de 30-jarige De Kleijn, die inmiddels al is geopereerd in Zwitserland.

Langer dan normaal

Volgens De Kleijn gaat de revalidatie daardoor langer duren dan normaal gesproken. "Ik mag pas na zes weken naar buiten en na twaalf weken heb ik waarschijnlijk opnieuw een operatie."

Bij die tweede operatie wordt er een plaat uit zijn schouder gehaald. "Die moet eruit omdat ik mijn schouder maar tot 80 graden omhoog kan bewegen. Daarna kunnen we gaan kijken of ik weer kan gaan koersen."

De Kleijn is naast Julian Alaphilippe een van de speerpunten van Tudor, een ploeg die niet zeker is van deelname aan grote rondes maar wel kans maakt op een wildcard.