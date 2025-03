Tank- en vrachtschip in brand na botsing voor Engelse kust

Het gaat om de tanker Stena Immaculate, die olie of chemicaliën kan vervoeren, en het vrachtschip Solong, dat volgens de website Marine Traffic onderweg was naar de haven van Rotterdam.

Hoe groot de schade is en of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Er zijn reddingsboten in de buurt van de schepen, en brandweerboten proberen het vuur te blussen. Ook is er een reddingshelikopter opgeroepen om mensen van de tanker af te krijgen.

Later meer