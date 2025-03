Schepen in brand na botsing voor Engelse kust, 32 opvarenden geëvacueerd

Bij een aanvaring tussen een tanker en een vrachtschip voor de Britse kust is brand ontstaan op beide schepen, zo meldt BBC News. De twee schepen kwamen op de Noordzee door nog onbekende oorzaak tegen elkaar aan.

32 opvarenden van de schepen zijn aan land gebracht, meldt de BBC. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn. Aan de kust stonden ambulances klaar om gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren.

De directeur van Stena Bulk, de eigenaar van de tanker, zegt tegen de BBC dat in ieder geval alle ruim twintig opvarenden van de tanker in veiligheid zijn gebracht. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor alle opvarenden van het vrachtschip.

De eerste beelden van de brand: