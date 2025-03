Olietanker en vrachtschip in brand na botsing voor Engelse kust

Bij een aanvaring tussen een olietanker en een vrachtschip is brand ontstaan op beide schepen, zo meldt BBC News op gezag van bronnen bij de Britse overheid. De twee schepen kwamen op de Noordzee door nog onbekende oorzaak tegen elkaar aan.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur Nederlandse tijd voor de kust bij het dorpje Withernsea, bij Hull in East Yorkshire, een regio in het noorden van Groot-Brittannië. Het is nog niet bekend onder welke vlag de schepen varen of wat de bestemming ervan was.

Hoe groot de schade is en of er gewonden zijn, is nog niet bekend. Er zijn reddingsboten in de buurt van de schepen, en brandweerboten proberen het vuur te blussen. Ook is er een reddingshelikopter opgeroepen om mensen van de tanker af te krijgen.

Dit bericht wordt aangevuld.