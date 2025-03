Olympisch basketbalkampioen Slagter (39) zet punt achter zijn loopbaan

Basketballer Arvin Slagter zet een punt achter zijn carrière, een lange loopbaan die vorig jaar zijn hoogtepunt bereikte met olympisch goud in de 3x3-versie van het basketbal. Hij vormde in Parijs een team met Worthy de Jong, Jan Driessen en Dimeo van der Horst.

Slagter, die in oktober veertig jaar wordt, debuteerde in het seizoen 2003/2004 bij Rotterdam in de eredivisie en speelde daarna voor Leiden, Groningen, Den Bosch en weer Groningen, voordat hij zich vanaf 2020 volledig toelegde op het 3x3 basketbal.

Hoewel hij in het reguliere vijf-tegen-vijf-basketbal zes landstitels veroverde en 132 keer voor het Nederlandse team uitkwam, leverde 3x3 hem meer successen op. Zo won hij met Team Amsterdam (met onder anderen De Jong en Driessen) vier World Tours en ook nog eens de World Tour Final in 2024 in Hongkong.