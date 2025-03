Oekraïne uitgegroeid tot 's werelds grootste wapenimporteur

Oekraïne is door de oorlog met Rusland de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste importeur van wapens ter wereld. Uit data verzameld door de Zweedse denktank SIPRI blijkt dat Oekraïne in de periode 2020-2024 goed was voor 8,8 procent van 's werelds wapenimport, een stijging van maar liefst 9627 procent ten opzichte van de vier jaar daarvoor.

De Verenigde Staten, verreweg de grootste wapenexporteur, leverde bijna de helft van de wapens die Oekraïne invoerde. Op grote afstand volgen Duitsland (12 procent) en Polen (11 procent). De Amerikaanse president Trump zette de wapensteun aan Oekraïne vorige week stop.

Het aandeel Amerikaanse wapens dat Europese NAVO-landen importeerden, steeg van 52 procent naar 64 procent. Ook wereldwijd stegen de Amerikaanse wapenexporten, waardoor de VS nu goed is voor 43 procent van de wapenhandel, tegen 35 procent in 2015-2019.

Wapenexport Rusland zakt in

De landen in de top-10 van wapenexporteurs zijn hetzelfde gebleven, constateert SIPRI, maar voormalig nummer 2 Rusland is met een krimp van 64 procent wel gepasseerd door Frankrijk. De export van de Fransen steeg met 11 procent, waarmee ze bijna 10 procent van de wereldhandel in handen hebben. Italië klimt dankzij een plus van 138 procent naar de zesde plek.

Nederland (1,2 procent van de wereldhandel) zakte van de elfde naar de twaalfde plaats, doordat de wapenexport met 36 procent afnam. Vrijwel alle wapens die Nederland zelf invoerde, kwamen uit de VS.