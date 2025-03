Vrouwelijke verdachte kunstroof Assen komt voorlopig vrij

Een 40-jarige vrouw uit Heerhugowaard die was aangehouden voor de kunstroof in het Drents Museum in Assen komt vrij. Volgens het Openbaar Ministerie blijft ze verdachte, maar mag ze het onderzoek in vrijheid afwachten.

Waarom de vrouw wordt vrijgelaten, is niet duidelijk. "Wij zien als OM niet voldoende redenen om haar langer vast te houden", is alles wat een woordvoerder zegt tegen RTV Drenthe.

Drie andere verdachten, mannen van 26, 34 en 36 jaar uit Heerhugowaard, zitten nog wel vast. Zij moeten zich in mei melden bij de rechtbank voor een eerste openbare zitting.

Tijdens die zitting wordt duidelijk of het drietal langer blijft vastzitten. "Tenzij wij eerder vinden dat een van de drie toch vrij moet komen", zegt het OM. De drie zitten in beperkingen, wat betekent dat zij geen contact met de buitenwereld mogen hebben.

Gestolen stukken nog niet teruggevonden

Bij de inbraak in het museum, eind januari, zijn archeologische kunststukken uit Roemenië buitgemaakt. Onder de stukken zijn een beroemde helm van bijna zuiver goud en drie armbanden. Die waren geleend van het Nationaal Historisch Museum in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Een paar dagen na de roof werden de eerste drie verdachten aangehouden, onder wie de 40-jarige vrouw. Later arresteerde de politie een vierde verdachte. De stukken zijn nog altijd niet teruggevonden.

Als dat niet alsnog gebeurt, moet de Nederlandse regering de schade ervan betalen. Dat komt mogelijk neer op 5,8 miljoen euro, het bedrag waarvoor de gestolen stukken waren verzekerd. Het Rijk staat voor dit soort tentoonstellingen namelijk garant bij schade of verlies.