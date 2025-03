Afgewezen Roemeense presidentskandidaat stapt naar constitutioneel hof

De Roemeense politicus Calin Georgescu legt zich niet neer bij zijn uitsluiting van deelname aan de presidentsverkiezingen in mei. Een van zijn adviseurs zegt tegen persbureau Reuters dat de radicaal-rechtse en pro-Russische presidentskandidaat het Constitutionele Hof zal vragen om het besluit van de centrale kiescommissie van gisteren te vernietigen.

Datzelfde Hof haalde in december een streep door Georgescu's verkiezingsoverwinning, omdat Rusland die verkiezingen op sociale media in zijn voordeel had beïnvloed.

Vrijdag stelde Georgescu zich opnieuw kandidaat, dit keer voor de nieuwe verkiezingen. De kiescommissie wees die kandidaatstelling af. Door de uitspraak van het Constitutionele Hof in december kan deelname in mei door Georgescu niet worden toegestaan, aldus de kiescommissie.

Woensdag

Het Constitutionele Hof buigt zich woensdag over het verzoek van Georgescu. De kans dat hij zijn zin krijgt, wordt klein geacht.

Het Hof wees de kandidaatstelling van een andere radicaal-rechtse kandidaat vorig jaar af. Roemenië is lid van de EU en de NAVO. Het hof zei dat anti-Europese en pro-Russische opvattingen van de vrouw haar ongeschikt maakten voor het presidentschap. Dat zou ook bij Georgescu het geval kunnen zijn.

Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek tegen Georgescu. Hij wordt onder meer verdacht van het verspreiden van desinformatie, lidmaatschap van een fascistische organisatie en het verstrekken van valse informatie over de financiering van zijn verkiezingscampagne.