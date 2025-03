Prominente pro-Palestijnse activist opgepakt op campus in New York

De Amerikaanse immigratiedienst heeft een Palestijnse activist opgepakt die een prominente rol speelde bij de pro-Palestijnse demonstraties op de campus van Columbia University in New York. Mahmoud Khalil, in december afgestudeerd aan het prestigieuze Instituut voor Bestuurskunde en Internationale Betrekkingen van Columbia, werd zaterdagavond gearresteerd op de campus en loopt nu het risico om uitgezet te worden, zo melden buitenlandminister Rubio en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) via sociale media.

Khalil wordt verdacht van "het leiden van activiteiten in de lijn van Hamas", zo zegt DHS. Rubio zegt dat de VS "de visa en verblijfsvergunningen gaat intrekken van Hamas-supporters in de VS, zodat ze uitgezet kunnen worden."

De student en activist was een van de leidende figuren bij anti-oorlogsdemonstraties vorig jaar, waarbij op Columbia tentenkampen werden opgezet en een universiteitsgebouw werd bezet. Khalil deed zelf aan deze bezetting niet mee, maar fungeerde als woordvoerder van de demonstranten tijdens onderhandelingen met het universiteitsbestuur.

Permanente verblijfsvergunning

Khalil heeft een permanente verblijfsvergunning voor de VS, een green card, en is getrouwd met een Amerikaanse vrouw. Zij is nu ongeveer acht maanden zwanger van zijn kind.

Enkele uren voor zijn arrestatie zei hij al tegen Amerikaanse journalisten dat hij bang was opgepakt te worden, vanwege zijn afkomst en zijn bekendheid in de media. In een online biografie zegt Khalil te zijn opgegroeid in een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië, en daarna onder meer te hebben gewerkt voor de Britse ambassade in Beiroet.

De Amerikaanse wet verbiedt materiële of financiële steun aan terroristische groepen zoals Hamas, maar het is onduidelijk waarop Khalils arrestatie nu precies is gebaseerd: geen enkel overheidsorgaan zegt Khalil te verdenken van zulke concrete overtredingen.

Volgens zijn advocaat Amy Greer waren de agenten van immigratiedienst ICE, die hem dit weekend kwamen arresteren, in de veronderstelling dat hij alleen een tijdelijk studentenvisum had. Toen zij erachter kwamen dat hij een permanente verblijfsvergunning heeft, zou hun reactie zijn geweest: dan trekken we die wel in. Zijn advocaat zegt ook niet te weten waar Khalil nu vastzit.

'Duidelijke escalatie'

President Trump zei een paar dagen geleden al dat hij financiële steun zou intrekken voor Columbia, ter waarde van zo'n 400 miljoen dollar, omdat die universiteit vorig jaar te weinig zou hebben gedaan tegen antisemitische uitingen tijdens demonstraties op de campus. Ook dreigde hij individuele studenten te zullen vervolgen en zo mogelijk te laten deporteren, als ze betrokken waren bij de wekenlange studentenprotesten tegen geweld in de Gazastrook. Doe vond vorig jaar vaker plaats op veel Amerikaanse campussen.

Khalils advocaat Greer zegt dat "dit een duidelijke escalatie is van Trumps dreigement. Deze regering voert zijn dreigementen echt uit". Een woordvoerder van belangenorganisatie Immigrant ARC zegt dat "dit alle schijn heeft van een wraakneming op iemand die een mening heeft geuit, die Trump niet aanstaat".

Een woordvoerder van de mensenrechtengroep New York Civil Liberties Union voegt eraan toe dat de arrestatie "een angstaanjagende escalatie is van Trumps hardhandige aanpak van pro-Palestijnse meningen, en agressief misbruik van immigratieregels".