Met naaiactie bedonderen Noorse schansspringers concurrentie: stevigere naden in pakken

De pakken die schansspringers dragen moeten aan strenge regels voldoen en worden gecontroleerd voor de start. Voor de WK hadden de Noren iets bedacht om de pakken stabieler te maken, waardoor de schansspringers voordeel hebben in hun vluchtfase.

Jan-Erik Aalbu, algemeen directeur van de Noorse skibond, gaf toe dat de pakken opzettelijk zijn aangepast. "We hebben vals gespeeld. We hebben geprobeerd het systeem te bedriegen, dat is onacceptabel. We wisten dat dit niet volgens de regels was", erkende Aalbu. "Maar we dachten dat het niet ontdekt zou worden."

Naaien vlak voor de wedstrijd

De Noren gingen uitgekookt te werk. Bij de officiële controle was er nog niks mis met de pakken, maar bij een controle na afloop werd er ineens afwijkend materiaal gevonden in de naden. De pakken werden dus tussen de eerste controle en de sprong van de skiërs nog snel aangepast. Drie landen hadden vermoedens dat er iets niet klopte en dienden een officieel protest in.