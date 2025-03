Koster houdt aan val lichte hersenschudding en 'een gebroken hart' over

Hardloopster Maureen Koster verliet zondag de EK indoor niet met een vurig gewenste medaille om haar nek, maar maakte per brancard haar aftocht na een dramatische val tijdens de finale van de 3.000 meter. Ze was na haar buiteling even buiten bewustzijn, maar heeft een dag later via Instagram laten weten dat het weer goed gaat met haar.

"Het voelt nog steeds onwerkelijk wat er gisteravond is gebeurd", aldus de pechvogel, die als een van de kanshebbers voor een medaille van start was gegaan, maar al in de beginfase struikelde en hard op haar hoofd terechtkwam. "Gelukkig gaat het goed met me, afgezien van een lichte hersenschudding, een paar blauwe plekken en een gebroken hart."