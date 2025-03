Energie uit wind en zon hard gestegen, ruim helft elektriciteit nu hernieuwbaar

Afgelopen jaar is er in Nederland 10 procent meer hernieuwbare energie opgewekt dan het jaar ervoor. Daarmee komt inmiddels ruim de helft van de Nederlandse elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, blijkt uit cijfers van het CBS.

In totaal werd er ruim 120 miljard kilowattuur opgewekt, waarvan ruim de helft uit niet-fossiele, hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en biomassa. De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen daalde juist, met 4 procent.

In de maand april van 2024 lag het aandeel hernieuwbare energie zelfs op 63 procent. Vooral windenergie kende een sterke groei met ruim 13 procent meer productie. Ook het aandeel zonne-energie nam toe, ondanks relatief weinig zonnige dagen in 2024.

Klimaatdoelen

Tien jaar geleden vormden fossiele energiebronnen, energie opgewekt in kolen- of gascentrales, nog 83 procent van het totale aandeel. Nederland streeft ernaar om in 2030 minstens 70 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken en in 2050 volledig co2-neutraal te zijn.

Overigens exporteert Nederland meer stroom dan het importeerde, al nam de uitvoer naar België en Duitsland af.