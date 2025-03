Oud-bankier volgt Trudeau op als premier van Canada

Voormalig bankier Mark Carney (59) wordt de nieuwe premier van Canada. Hij werd zondag met overmacht door de regerende Liberale Partij gekozen als opvolger van Justin Trudeau.

Trudeau maakte in januari bekend dat hij zou aftreden na meer dan negen jaar aan de macht te zijn geweest. Zijn populariteit daalde laatste tijd enorm, waardoor de Liberale Partij snel een verkiezing moest houden om hem te vervangen.

Omdat de Liberale Partij de regerende partij is, wordt Carney automatisch de premier tot de Canadese verkiezingen. Die verkiezingen worden uiterlijk in oktober gehouden.

Politieke nieuwkomer

De 59-jarige econoom Carney wordt de eerste premier zonder politieke achtergrond. Hij leidde de Bank of England en de Bank of Canada door verschillende financiële crises maar is op politiek vlak een nieuwkomer.

Tijdens zijn eerste toespraak zei hij dat hij de partij nieuw leven in wil blazen en toezicht wil houden op de onderhandelingen over de importheffingen met de Amerikaanse president Trump.

"Er is iemand die onze economie probeert te verzwakken", zei Carney. "Donald Trump heeft, zoals we weten, ongerechtvaardigde tarieven opgelegd op wat we bouwen, op wat we verkopen en hoe we ons brood verdienen. Hij valt Canadese gezinnen, werknemers en bedrijven aan en we kunnen hem niet laten winnen. Dat zullen we ook niet doen."

Canada zal zijn heffingen op in de Verenigde Staten gemaakte producten handhaven zolang de Amerikaanse president Donald Trump doorgaat met een handelsoorlog, zei de nieuwe premier verder.

"De Canadese regering slaat terecht terug met onze eigen tarieven", zei Carney tijdens zijn overwinningstoespraak op zondag. "Mijn regering zal onze tarieven handhaven totdat de Amerikanen ons respect tonen en geloofwaardige, betrouwbare toezeggingen doen voor vrije en eerlijke handel".