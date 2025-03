Proef met vogelgriepvaccin van start: 'Gaan nu dieren beschermen'

De sector wil tijdens de pilot samen met het ministerie gaan onderzoeken hoe handelsbelemmeringen uit de weg kunnen worden geholpen. In Europa bespeurt hij veel enthousiasme voor het Nederlandse initiatief, maar daarbuiten ziet hij meer scepsis. "We zetten echt een knop om: van afmaken bij ziekte naar behoeden voor ziekte. Dat is nog niet overal even goed geland."

Vorig jaar werd er nog over gedacht om meerdere pluimveebedrijven bij de pilot te betrekken, maar het gebeurt nu bij slechts één, waarvan de naam niet openbaar wordt gemaakt. Het was volgens de brancheverenigingen niet eenvoudig om een bedrijf te vinden. "We gaan als Nederland formeel van 'non-vaccinatiestand' af, dat is echt een grote stap - ook voor pluimveebedrijven", zegt De Jong.

Hij verwacht wel dat zich de komende tijd meer bedrijven zullen aansluiten bij de pilot. "We hebben het geluk gehad dat het de afgelopen anderhalf tot twee jaar relatief rustig is geweest met vogelgriep in Nederland, maar als er de komende tijd weer een grote uitbraak komt, sluit ik zelfs niet uit dat we versneld bij heel veel meer bedrijven gaan vaccineren. Als de nood aan de man is, dan moet het."