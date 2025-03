Koeman rekent op Depay in definitieve selectie: 'Je kunt aannemen dat hij erbij is'

Memphis Depay mag zich opmaken voor een terugkeer in Oranje. "Als je dit soort spelers opneemt in de voorselectie, dan kan je aannemen dat hij erbij is", zei bondscoach Ronald Koeman vanavond in NOS Studio Voetbal.

Koeman en Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, brachten onlangs een bezoek aan Depay in Brazilië, waar hij zijn loopbaan vanaf september vorig jaar vervolgde bij Corinthians. Depay speelde op 10 juli 2024 in de halve finales van het EK tegen Engeland zijn laatste 35 minuten voor Oranje.

"Als je zo'n beslissing wil nemen, dan niet op afstand", legde Koeman uit. "Dan wil je hem zien en spreken en vorm je een beeld. Hij is heel fit, fitter dan afgelopen zomer."

De 31-jarige Depay was de opvallendste naam in de voorlopige selectie van 25 namen voor de duels met Spanje in de kwartfinales van de Nations League (op 20 maart in De Kuip en op 23 maart in Valencia).