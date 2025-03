Atalanta boekt ruime overwinning bij Juventus, De Roon scoort

Juventus heeft in eigen huis een stevig oplawaai gekregen van Atalanta in de Serie A. De uitploeg, waarvoor onder anderen Marten de Roon scoorde, was de hele wedstrijd de sterkere ploeg: 0-4.

De nummers drie en vier van de Italiaanse competitie hadden allebei een overwinning nodig om hun kampioensambities kracht bij te zetten. Atalanta hield met deze zege de aansluiting bij Internazionale en Napoli, Juventus zakte verder weg.