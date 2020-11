Golfer Van Meijel zevende in Zuid-Afrika, zijn beste uitslag op de Europese tour

Golfer Lars van Meijel is bij het Joburg Open in Zuid-Afrika knap als zevende geëindigd. De in Italië geboren Brabander sloot het toernooi, dat deel uitmaakt van de Europese tour, af met een totaal van -12.

De Deen Joachim Hansen boekte met een totaal van -19 zijn eerste overwinning op de Europese tour.

Van Meijel steeg zaterdag van de 38ste naar de 18de plaats en zondag zette de 26-jarige golfer die lijn voort. Met zes birdies en maar één bogey liep hij zijn beste ronde (-5) van dit toernooi.

Van Meijel eindigde op de Europese tour nog nooit hoger dan de 28ste plaats.

Andere vier Nederlanders buiten topvijftig

Daan Huizing (drie birdies, één bogey) steeg op de laatste dag tien plaatsen en werd 51ste. Darius van Driel, Wil Besseling en Joost Luiten hadden de cut gemist.