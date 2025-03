United en Arsenal spelen gelijk op Old Trafford, waar Zirkzee en Timber zich laten zien

Arsenal heeft in de Premier League opnieuw terrein moeten prijsgeven op koploper Liverpool. De nummer twee van de ranglijst speelde met 1-1 gelijk bij Manchester United.

Liverpool heeft nu een voorsprong van 15 punten op Arsenal, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Formaliteit

Arsenal speelt komende woensdag in Londen de return tegen PSV in de achtste finales van de Champions League. Dat lijkt een formaliteit te worden, aangezien de Engelse club de heenwedstrijd in Eindhoven met enorme cijfers won (1-7).

Eerder op de dag won Chelsea met 1-0 van het Leicester City van Ruud van Nistelrooij. Tottenham Hotspur, dat komende donderdag de Europa League-return tegen AZ speelt, kwam niet verder dan 2-2 gelijk tegen Bournemouth.

Bij de Spurs mocht de van een blessure herstelde Micky van de Ven invallen, bij Bournemouth waren er basisplaatsen voor Justin Kluivert en Dean Huijsen,