Eerste bloemkool en broccoli geplant, maar oogst 'instabieler' dan vroeger

Met de lente voor de deur gaan de eerste Nederlandse broccoli- en bloemkoolplanten van het jaar de grond in. Maar waar de teelt zich in het verleden goed liet voorspellen, gedragen de gewassen zich onvoorspelbaarder in een veranderend klimaat. Ze bloeien vroeger of later en telers moeten vaker terug het land op om te oogsten.

De onzekerheid over het groeigedrag van de gewassen leidt tot gerommel in een gevoelige keten. Is een oogst te vroeg of te laat, dan is er een overschot of schaarste. En dat zie je in de supermarkt: bij een tekort zijn de groenten peperduur of verdwijnen ze zelfs uit de schappen, bij overschotten keldert de prijs.

De schommelingen zijn steeds meer te zien, zegt bloemkool- en broccoli-expert Guusje Bonnema van Wageningen University & Research. "In het verleden zijn er ook weleens problemen geweest, maar het komt tegenwoordig veel vaker voor. Het wordt bijna normaal dat er ineens een korte hittegolf is of wat dan ook. Rassen die het heel lang goed deden, die blijken nu helemaal niet zo stabiel te zijn."

Tien tot twintig dagen langer

Zaadveredelaars doen uitgebreide tests met hun rassen in verschillende gebieden. Dat doen ze om allerlei redenen: ziekteresistentie, betere kwaliteit, maar ook om ze stabieler te maken en dus de oogst en de oogstvoorspelling beter overeen te laten komen. En juist het verkleinen van de gevoeligheid voor temperatuurverschillen - geen luxe in een veranderend klimaat - is daarbij een flinke uitdaging voor veredelaars.

"Een boer verwacht gewoon dat hij, negentig dagen nadat hij geplant heeft op het veld, zijn oogst kan doen. En dan duurt het opeens tien à twintig dagen langer", legt Bonnema uit. "En dat is dan vaak omdat het in het begin van de ontwikkeling ineens heel heet is geweest, of als er een paar warme nachten zijn geweest."

Zo'n vertraagde teelt leidt in eerste instantie tot legere schappen. Bonnema: "De broccoli die er wel zou zijn, daar zou je meer geld voor betalen. En de broccoli die vertraagd is, die wordt nu tegelijk geoogst met de volgende teelt, waardoor er ineens een surplus is."