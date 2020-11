Opgeleefde Karsdorp meldt zich met Roma in Italiaanse titelstrijd

Rick Karsdorp in zijn eerste drie seizoenen als speler van AS Roma: negen basisplaatsen. Karsdorp dit seizoen bij de Romeinen: vijf basisplaatsen in acht wedstrijden. De rechtsback lijkt eindelijk zijn draai te hebben gevonden bij Roma, dat zondag met 3-0 won van Parma.

De status van de 25-jarige Karsdorp is daarmee eindelijk wat hij en Roma drie jaar geleden voor ogen hadden. Destijds maakten de 'Giallorossi' liefst 16 miljoen euro voor hem over aan Feyenoord, in de veronderstelling de Oranje-rechtsback van de toekomst te hebben vastgelegd.

Het liep helemaal anders. Zijn eerste seizoen in Italië viel door knieproblemen volledig in het water en eenmaal hersteld duurde het lang voordat Karsdorp zijn oude niveau wist te halen. Pas vorig seizoen toonde hij zich bij vlagen weer de oude, nadat hij als huurling was teruggekeerd bij Feyenoord.